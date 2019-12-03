Sn. Olgun Amcaoğlu, devlet çalışanlarının dört gözle beklediği 13. Maaşlarının 23 Aralık’ta ödeneceği bilgisi dün konuşuldu. Acaba bunun doğruluk payı var mı?

Sn. Tolga Atakan, ülkenin dört bir yanında süren yol çalışmaları havanın da yardımıyla birçok bölgede tamamlanma noktasına geldi. İnşallah yağmurlu havalar başlamadan bitirilir ve sürücüler için zor anlar yaşanmaz.

Sn. Ali Pilli, geçtiğimiz hafta Yayla köyünde aniden hayatını kaybeden çocukla ilgili olarak başlattığınız soruşturma ne aşamada acaba? Bu arada otopsi sonuçlarından bir şey çıktı mı?

Sn. Ersan Saner, partiniz genel başkanı ve Başbakan Tatar’la önce Strasbourg sonrasında ile Londra’ya yaptığınız ziyaretlerde karşılaştığınız Kıbrıslı Türklerden edindiğiniz izlenimler neler? Yatırım için neler bekliyorlar?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bu aralar oldukça yoğun bir tempoda olduğunuz anlaşılıyor. Zira geçtiğimiz günlerde kutlanan Öğretmenler Günü’nde Mehmetçik İlkokulu öğretmenlerine bir mesaj bile yollamamışsınız.

Sn. Bülent Dizdarlı, takımınız Çetinkaya’nın 9 haftanın sonunda almaya başladığı galibiyetler efsane ruhunun yeniden canlandığını gösteriyor. İnşallah çıkışınız devam eder.