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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle yaptığınız temaslarda edindiğiniz izlenimler ne yönde? Sizden en çok istekleri ne oldu?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Karakum’da yapımına başlanan dersliğin inşaat aşamasında çökmesi, gündem oldu. İyi ki de bittiği ve içinde öğrencilerin olduğu zaman çökmemiş…

Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek’te yetkili sendika El-Sen tarafından yapılan süresiz grev girişimi yasaklanarak geçiştirildi. Ancak bundan sonrası daha etkili eylemlere hazırlıklı olmanızda fayda var…

Sn. Mehmet Ali Talat, son zamanlarda yaptığınız açıklamalarda sayın Akıncı’ya karşı yüklendiğiniz gözden kaçmıyor. Yoksa yeniden cumhurbaşkanı mı adayı olacaksınız da haberimiz mi yok…

Sn. Emin Özkalp, Çanakkale Ortaokulu’nun bahçesinde bulunan zeytinleri toplayıp zeytinyağı çıkararak 10 ihtiyaçlı öğrenciye ayakkabı almanız çok güzel ve örnek alınacak bir hareket.

Sn. Mehmet Harmancı, Kıb-Tek’le istişare içinde Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde sokak aydınlatmalarını düzeltmişsiniz. Bir de Dereboyu – Kermiya yoluna el atmanızda fayda va. Zira o yol zifiri karanlık… 

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