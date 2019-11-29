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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, Strasburg ziyaretiniz sırasında sizin adınıza yapılan sosyal medya paylaşımları günün konusu oldu. Umarız bu paylaşımlar ters tepki yapmaz.

Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın elinde olan devlet kasası nedeniyle bütün bakanlıkların harcaması size bağlı. Bu nedenle de bakanların size sitem etmesi çok doğal. Ancak son zamanlarda Tolga Atakan ile aranızdaki gerginlik dikkatlerden kaçmıyor.

Sn. Ali Pilli, ülkemizdeki devlet hastanelerindeki doktorların daha dikkatli muayene yaparak, teşhis koymaları konusunda uyarılmaları şart. Zira insan sağlığı hafife alınacak kadar basit değil siz de biliyorsunuz.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, herhalde 2020 yılı bütçesinde yeni dersliklerin yapımı için de bütçe ayrılmıştır. Zira nüfusumuz her geçen gün büyüyor. Bununla birlikte okullardaki sınıf ihtiyaçları da artıyor.

Sn. Hasan Sertoğlu, dün atılan imzalarla Kıbrıs Kupası’nın yeni sponsoru Nicosia Grup oldu. Hayırlısı olsun. Basın toplantısında yapılan açıklamalara bakacak olursak, kupa maçlarında birçok sürpriz sporseverleri bekliyor.

Sn. Sefa Karahasan, Dış Basın Birliği’nden istifa etmişsiniz. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı Küresel Gazeteciler Konseyi’ni Kıbrıs’ta güçlendireceğiniz söyleniyor. Bu yönde çalışmalara başlamışsınız. Şimdiden hayırlı olsun.

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