banner255
banner69
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
12 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
28 0
 
Ne büyük acı
Ne büyük acı
115 0
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi değil darphanesi
107 0
Tren’ mizah konusu oldu
Tren’ mizah konusu oldu
45 0
Aslan , uzatmada yıkıldı
Aslan , uzatmada yıkıldı
17 0
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
30 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

Sn. Kudret Özersay, Başbakan Esin Tatar’ın yurt dışı ziyaretinde İtalyan başbakanı ile baş başa görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada eşinizin kardeşi doğum yapmasıyla siz de enişte oldunuz hayırlısı olsun. Darısı başınıza diyelim.

Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek çalışanlarının dün başlattığı süresiz grev ülkede birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşanmasını da beraberinde getirdi. Acaba bu durum için sabotaj denilebilir mi?

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin 2020 bütçesinde düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Turizm için 2020’nin atılım yılı olması için tanıtıma ihtiyaç varken bütçenizin azaltılması pek anlaşılır bir durum değil.

Sn. Kubilay Özkıraç, başlattığınız süresiz grev sırasında elektriklerin kesik olduğu yerlerde eğer bir kişi hayatını kaybederse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?

Sn. Hasan Sertoğlu, liglerin ilk devresinin sonuna doğru ilerlemeye başlarken, kulüplerin hakemler konusunda şikayetlere başlaması göze çarpıyor. Bu konuda kulüplere bir uyarı yapmanızda fayda var diyoruz.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak yeni yıl süslemelerini belediye sınırlarınız içindeki aydınlatma direklerine koyarak çalıştırmanız çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Ancak inşallah sürücülerin dikkati dağılmaz.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.