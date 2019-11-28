Sn. Kudret Özersay, Başbakan Esin Tatar’ın yurt dışı ziyaretinde İtalyan başbakanı ile baş başa görüşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu arada eşinizin kardeşi doğum yapmasıyla siz de enişte oldunuz hayırlısı olsun. Darısı başınıza diyelim.

Sn. Hasan Taçoy, Kıb-Tek çalışanlarının dün başlattığı süresiz grev ülkede birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşanmasını da beraberinde getirdi. Acaba bu durum için sabotaj denilebilir mi?

Sn. Ünal Üstel, Turizm Bakanlığı’nın bütçesinin 2020 bütçesinde düşüş gösterdiği ifade ediliyor. Turizm için 2020’nin atılım yılı olması için tanıtıma ihtiyaç varken bütçenizin azaltılması pek anlaşılır bir durum değil.

Sn. Kubilay Özkıraç, başlattığınız süresiz grev sırasında elektriklerin kesik olduğu yerlerde eğer bir kişi hayatını kaybederse bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?

Sn. Hasan Sertoğlu, liglerin ilk devresinin sonuna doğru ilerlemeye başlarken, kulüplerin hakemler konusunda şikayetlere başlaması göze çarpıyor. Bu konuda kulüplere bir uyarı yapmanızda fayda var diyoruz.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak yeni yıl süslemelerini belediye sınırlarınız içindeki aydınlatma direklerine koyarak çalıştırmanız çok güzel bir görüntü ortaya çıkardı. Ancak inşallah sürücülerin dikkati dağılmaz.