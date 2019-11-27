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Sn. Ali Pilli, dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun ölümünde doktor ihmali olup olmadığı yönünde bir soruşturma başlatıldı mı? Zira çocuk hem Cengiz Topel Hastanesi’ne hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne götürülmüş.

Sn. Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığı’na icra gelmesi konusu ile ilgili bir açıklama yapmanızda fayda var. Bu icra konusu acaba hiç daha önce konuşulmadı mı?

Sn. Faiz Sucuoğlu, Çalışma Bakanlığı olarak sigorta affı konusunda bir çalışma yapılacak mı? Zira birçok işveren bu konuda daha önce yapılan açıklamalardan umutlanmıştı. Bu arada medya destek programı herhalde devam ediyor.

Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediyesi olarak Beyarmudu İlkokulu’na kazandırdığınız okul öncesi eğitim merkezi binası ile geleceğe çok güzel bir yatırım yaptınız. Umarız diğer köylere de yatırımlar devam ediyor.

Sn. Bülent Dizdarlı takımınız Çetinkaya’nın zorlu Lefke deplasmanından beraberlikle dönmesi camianızda takıma olan inancın yükselmesine neden olmuş olsa gerek. Ama devre arası iyi transferler yapmanız şart.

Sn. Ersen Ummanel, ilk torununuz olan Deniz’le büyükanne olma duygusu nasıl bir şey öğrenmiş oldunuz. Torununuz Deniz’e sağlıklı upuzun yıllar diler. Sizleri de kutlarız.

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