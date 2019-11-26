Sn. Ersin Tatar, önce İstanbul’da uluslararası bir toplantıya katılıp daha sonra ise Strazburg’a gidecekmişsiniz. Anlaşılan yurt dışına gidiş konusunda yaratılan olumsuz algıyı böylece aşacaksınız.

Sn. Kudret Özersay, eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne yeniden Emine Pilli’yi atamanıza verilen haksız tepkiye karşılık yaptığınız açıklama çok yerinde.

Sn. Tufan Erhürman, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partinizin aday gösterip göstermeyeceği merak konusu. Özellikle sizin adaylığınız konusu gündemde.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi araç filosuna beş araç daha eklemişsiniz. Anlaşılan yaklaşan kış ayları öncesinde her türlü aracı bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorsunuz.

Sn. Ünsal Özbilenler, yaz aylarında girişimini yaparak bağladığınız Türkiye’ye patates ihracı ile ilgili son durum nedir? Herhalde bu konuda hasta için çalışmalar başladı.

Sn. Emin Akkor, oynadığınız birçok takımla kazandığınız Spor Yazarları Halı Saha Turnuvası bugün başlıyormuş. Herhalde bu yıl yine iddialı bir takımla turnuvaya hazırlandınız. Bol şanslar.