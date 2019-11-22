Sn. Mustafa Akıncı, Berlin’deki üçlü görüşme öncesi parti yetkilileri ile yaptığınız görüşmede özellikle iktidar partilerinin başkanları sizinle aynı görüşte olmaması elinizi zayıflatmış olsa gerek.

Sn. Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda çözümün tek yolunun federasyon olmadığını alternatif çözümlerin de masada olması gerektiğini dile getirdiniz. Acaba bu alternatif çözümler arasında en çok hangi çözüm şekli olabilir?

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı bünyesinde tiroid hastalarına yapılan testler için kullanılan malzemelerin olmaması nedeniyle haftalardır testlerin yapılamadığından haberiniz olmadığını öğrendik. Bunun sorgulamasını yapmanızda fayda var.

Sn. Faiz Sucuoğlu, yürürlüğe giren Çalışma Affı sonrasında denetimlerin etkin şekilde devam etmesi umarız sonuç verecektir. Acaba bakanlık olarak hedef ne kadar kişinin kayıt altına alınması?

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesi olarak başlattığınız çevreye çöp atanları mobil kamerayla tespit ederek cezalandırma uygulamanız umarız başınız ağrıtmaz. Bu arada bizce ceza yerine eğitim vermek daha önemli.

Sn. Kemal Köseoğlu, köyünüz Yeni Boğaziçi ve komşu köy Mormenekşe’nin futbol alanında yaptığı işbirliği inşallah gelişir. Dünya Çocuk Günü’yle ilgili ortak paylaşım çok anlamlıydı.