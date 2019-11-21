Sn. Ersin Tatar, teamülleri zorlamaya devam ediyorsunuz. Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesini kazanan kişiye parasını Başbakan olarak sizin vermeniz pek anlaşılır gibi bir durum değil.

Sn. Ayşegül Baybars, bu aralar oldukça yoğun bir tempo içinde olduğunuzu öğrendik. Ancak bazı konuları öncelik adlederek randevularınızı ona göre ayarlamanızda fayda var.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele bölgesi sakinleri İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej Bölümü için ayrı bina yapımı konusunda son durumun ne olduğunu soruyorlar. Acaba temel atıldı mı?

Sn. Sibel Siber, adınız Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile anılmaya başlandı. Bu konuda acaba niyetiniz var mı? Yoksa parti desteği olmadan bu işe girmek istemiyor musunuz?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak tohum topları projesi kapsamında doğaya bırakılacak olan tohumları ilkokullardan gelen öğrencilerle hazırlayarak doğaya bırakmanız çok güzel bir çalışma. İnşallah devamı gelir.

Sn. Ersan Karataş, takımınız Göçmenköy’ün teknik heyetini bir gün içinde değiştirmeniz oldukça şaşırtıcı geldi. Acaba bu kararı almakta ne etkili oldu? Bol şanslar.