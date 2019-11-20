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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Ersin Tatar, hükümet ortağınız ile hazırladığınız 2020 Bütçesi’yle ilgili ekonomistlerin yaptığı yorumlarda döviz ile ilgili beklentilerin bütçeye konulmadığını iddia ettiler. Bu konuda siz ne diyorsunuz?

Sn. Tolga Atakan, geçtiğimiz yıl Aralık ayı başında yağan kuvvetli yağmurlar sonucunda oluşan seller nedeniyle dört gencin hayatını kaybettiği olay için soruşturma neticesi ne zaman açıklanacak acaba?

Sn. Dursun Oğuz, tarım arazilerinin imara açılması konusunda eleştiriler nedeniyle yaptığınız açıklama çok anlaşılır gelmedi. Yeni yapılan imar planının güncel olmadığını söylediniz. Ne demek istediniz acaba?

Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz hafta K-Pet’te başlayan grev nedeniyle acaba devletin bir mağduriyeti söz konusu mu? Bu arada bakanlık olarak sizin bir arabuluculuk yapma düşünceniz var mı? Kolay gelsin.

Sn. Serdar Denktaş, Kudret beyin yaptığı açıklamalara göre, hakkınızda görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma başlatılıp dokunulmazlığınızın kaldırılması an meselesi.

Sn. Suphi Coşkun, bölgenizin takımı Dipkarpaz Spor Kulübü’nün BTM 1. Lig maçlarına antrenörsüz, seyircisiz adeta sahipsiz bir şekilde 11 kişiyle çıktığı bildirildi. Bizce biraz belediye olarak destek vermenizde fayda var.

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