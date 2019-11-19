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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ın hem karada hem denizde birçok tatbikat yapmasına karşılık Kıbrıs Türk tarafı olarak Toros Tatbikatı’nı yapmayacak olmanız çok önemli bir mesaj. Umarız bunu BM de görüyordur.

Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanlığı olarak son zamanlarda özellikle balıkçı barınaklarına oldukça fazla ilgi alaka gösterdiğiniz dikkatlerden kaçmıyor. Bu ilgi alakayı biraz da çiftçilere göstermenizde fayda var.

Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’den inşaat sektöründe çalıştırılmak için getirilen bazı kişiler çalışma izinsiz çalıştırılıp paraları da ödenmiyormuş. Bu konuda Çalışma Dairesi ekiplerinizin bir inceleme yapmasında fayda var.

Sn. Ayşegül Baybars, devlete ait arazilerin bazı emekli kişilere verilmesi özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların büyük tepkisine neden olmuş. Bu konuda uyarılarda bulunmanızda fayda var diyoruz.

Sn. Rifat Berkel, takımınız Gençler Birliği’nin zirve hesaplarıyla başladığı sezonda hedeften uzaklaşmanız camianın moralini bozmuş. İnşallah erken toparlarsınız.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu’na bağlı av koruma personellerinin cesaretle yasak avlanan kişilerin üzerine gitmesi çok takdir topluyor. Kaçak avın önüne geçilmesiyle av popülasyonunda da artış olacaktır.

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