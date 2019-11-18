Sn. Mustafa Akıncı, yaklaşan Berlin randevusu öncesi gerek Rum Yönetimi’nden farklı açıklamalar gelmesi gerekse Rum faşist ELAM örgütünün bayrak yakma olayı sizin moralinizi bozmuş olsa gerek. Ama Kıbrıs Türkü’nün haklı davası için durmak yok diyoruz…

Sn. Kudret Özersay, size karşı ELAM’ın yaptığı cüretkar açıklama kadar sizin dediğiniz gibi Rum siyasilerin sessiz kalması oldukça düşündürücüdür.

Sn. Olgun Amcaoğlu, bütçenin açıklarının kapanmasını istiyorsanız bize öncelikle RHA araçların mesai dışında kullanımını kontrol altına almanız gerek. Zira bu araçlar günün 24 saati yollarda görülüyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ELAM’lı gençlerin bayrak yakması olayı sonrasında Rum Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaparak bu şekilde gençler yetiştirmemelerini söylediniz. Ancak sizde biliyorsunuz ki ELAM’ın en büyük destekçisi kilisedir…

Sn. Feriha Yiğittürk, dün ailenizin çınarı ve Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Hasan dedenizi kaybetmişsiniz. Allah rahmet eylesin. Sizlere de Allah’tan sabır diliyoruz…

Sn. Ali Karavezirler, 15 Kasım nedeniyle ülkemize Türkiye’den gelen bazı belediye başkanlarıyla iyi zaman geçirerek iyi ilişkiler kurmuşsunuz. Herhalde yakında bir kardeş belediye olayı olacak…