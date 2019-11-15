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Mesajınız Var

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Mesajınız Var

Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz günlerde katıldığınız İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ndeki Future Lab açılışındaki iç güveyisi polemiği çok farklı yönlere çekilmeye başlandı. İnşallah daha fazla gerginlik olmaz.

Sn. Ersin Tatar, son günlerde sosyal medyada gündem olan sizinle ilgili ‘Interpol listesinde mi değil mi?’ haberlerine bir açıklama getirmenizde fayda var.

Sn. Kudret Özersay, devlete olan inancınızın hiç azalmamasının nedeni herhalde siz daha 10 yaşındayken ilan edilen KKTC’nin ilanında hissettiğiniz heyecanı halen içinizde taşımanız olsa gerek. Daha nice 36 yıllara diyelim.

Sn. Tolga Atakan, verdiğiniz bir demeçte Girne – Lefkoşa anayolundaki point to point kameralarının çok güzel çalışıp tahsilat yaptığını ifade ettiniz. Ancak bazı vatandaşlar buranın halen elektriğinin bağlı olmadığını iddia ediyorlar. Acaba size yanlış mı bilgi verildi?

Sn. Ahmet Latif, avın ilk üç haftası geride kalırken, eliniz boş dönmemişsiniz. Belediye başkanlığınız gibi avcılığınızda iyi anlaşılan. Bol şanslar diyelim.

Sn. Halis Üresin, geçtiğimiz akşam gittiğiniz berberde sizi gören arkadaşlar oldukça yorgun göründüğünüzü söylediler. Acaba bu yorgunluk bedensel mi yoksa zihinsel mi? Kendinize iyi bakın.

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