Sn. Dursun Oğuz, Lavanta Tarlaları projenizi acaba kim aklınıza soktu? Zira lavanta yetiştirmek biraz farklı bir iklim ister diye biliyoruz. Özellikle İngiltere gibi serin ve nemli ülkeler lavanta yetiştiriciliğinde önemli ülkelerden biridir diye biliyoruz.

Sn. Faiz Sucuoğlu, çalışma hayatıyla ilgili yeni düzenlemeler dün itibariyle yürürlüğe girdi. Bundan sonra kayıt dışılığı önlemek veya en aza indirmek için etkin denetimlerin yapılması şart. Allah size ve bakanlığınız bünyesinde çalışanlara kolaylık versin.

Sn. Tolga Atakan, ülkenin dört bir yanında başlayan yol yenileme çalışmalarını yerinde incelemenizde fayda var. Zira yapılan yamalama işleri çok da hoş olmuyor gibi. Bozuk yollar sanki daha da bozuluyormuş gibi.

Sn. Tufan Erhürman, partiniz içinde sizin cumhurbaşkanlığına adaylığınızı isteyen bir kesim olduğunu biliyoruz. Ancak önemli olan siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sn. Mustafa Zurnacılar, Cittaslow yerel yönetimler koordinasyon toplantısına Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak ev sahipliği yaptınız. Herhalde misafirperverliğiniz ile konukları mest etmişsinizdir.

Sn. Caner Arca, ülkemizde diyabetli oranının oldukça yüksek olduğunu ve bu oranın hızla yükseldiğini dile getirdiniz. Acaba diyabetten korunmak için toplum olarak öncelikli olarak ne yapmalıyız?