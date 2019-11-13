banner255
banner69
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
107 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
38 0
 
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
70 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
456 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
187 0
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti
78 0
Gönyeli evinde kayıp
Gönyeli evinde kayıp
77 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var

 

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün verdiğiniz son on yılın bütçe rakamlarına göre, her geçen yıl büyüyen bütçe açığını kapatmak artık çok zor gibi. Bunun için oldukça disiplinli ve taviz vermeksizin çalışmakta fayda var.

Sn. Ünal Üstel, otellerin Eylül ve Ekim ayı doluluk oranları korkulanın aksine ayni düzeyde olması gelecek aylar için bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir. İnşallah Türkiye’de ve Avrupa’da yapılan etkili tanıtımlarla artık yılın her ayı doluluklar ayni seviyede kalır.

Sn. Ayşegül Baybars, son günlerde yeniden alevlenen İmar Planı konusunda artık son noktayı koymanızda fayda var. Ancak bu son nokta için tüm kesimlerin mutabakatını almanız gerekecek.

Sn. Sunat Atun, dünkü 2020 Bütçesi görüşmelerinin başlangıcında yaptığınız konuşmanız oldukça sitem doluydu. Anlaşılan hala kırgınlığınız geçmiş değil.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, ülkemizde ilk kez yapılan Cittaslow üye ülke koordinasyon toplantısı umarız ülkemiz adına önemli kazanımlar getirir. Bu arada katılımcılara ülke yemeklerinden neler ikram ettiniz acaba?

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, başkanlığını yaptığınız Çetinkaya Spor Kulübü’nün bu sezon halen puanla tanışamaması nedeniyle camianın gerildiği biliniyor. Bu konuda camiaya çağrı yaparak 19 Kasım’da ‘tamam mı devam mı?’ toplantısı yapacağınızı açıkladınız. Hadi hayırlısı diyelim.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.