Sn. Olgun Amcaoğlu, dün verdiğiniz son on yılın bütçe rakamlarına göre, her geçen yıl büyüyen bütçe açığını kapatmak artık çok zor gibi. Bunun için oldukça disiplinli ve taviz vermeksizin çalışmakta fayda var.

Sn. Ünal Üstel, otellerin Eylül ve Ekim ayı doluluk oranları korkulanın aksine ayni düzeyde olması gelecek aylar için bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir. İnşallah Türkiye’de ve Avrupa’da yapılan etkili tanıtımlarla artık yılın her ayı doluluklar ayni seviyede kalır.

Sn. Ayşegül Baybars, son günlerde yeniden alevlenen İmar Planı konusunda artık son noktayı koymanızda fayda var. Ancak bu son nokta için tüm kesimlerin mutabakatını almanız gerekecek.

Sn. Sunat Atun, dünkü 2020 Bütçesi görüşmelerinin başlangıcında yaptığınız konuşmanız oldukça sitem doluydu. Anlaşılan hala kırgınlığınız geçmiş değil.

Sn. Cemil Sarıçizmeli, ülkemizde ilk kez yapılan Cittaslow üye ülke koordinasyon toplantısı umarız ülkemiz adına önemli kazanımlar getirir. Bu arada katılımcılara ülke yemeklerinden neler ikram ettiniz acaba?

Sn. Dr. Bülent Dizdarlı, başkanlığını yaptığınız Çetinkaya Spor Kulübü’nün bu sezon halen puanla tanışamaması nedeniyle camianın gerildiği biliniyor. Bu konuda camiaya çağrı yaparak 19 Kasım’da ‘tamam mı devam mı?’ toplantısı yapacağınızı açıkladınız. Hadi hayırlısı diyelim.