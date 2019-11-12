Sn. Ersin Tatar, Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle hazırlatmış olduğunuz video oldukça beğenilmiş. Anlaşılan artık yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlığa başladınız.

Sn. Hasan Taçoy, daha önce yaptığınız açıklamalarda Aksa’ya tolerans tanımayacağınızı söylemiştiniz. Ancak dün Meclis’te yapılan konuşmalarda Aksa’ya Ardiye Muafiyeti yapıldığı ve hükümetinizin buna onay verdiği belirtildi. Bu ne perhiz bu ne lahana?

Sn. Ali Pilli, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 14 yaşındaki Esin Sönmeztürk’ün ölümü ile ilgili ailenin bazı iddiaları var. Bu konuda Sağlık Bakanlığı olarak geniş kapsamlı bir araştırma yapılarak kamuoyuyla paylaşılması şart.

Sn. Kemal Deniz Dana, dün yaptığınız açıklamalarda ülkede bulunan kooperatiflerin nerdeyse yüzde 75’inin genel kurul ve de denetime tabi olmadığını söylediniz. Anlaşılan ülkede her şey oluruna bırakılmış.

Sn. Hüseyin Ekmekçi, hafta sonunuzu zeytin toplayarak geçirmişsiniz. Yardım çağrılarınıza acaba kulak veren oldu mu? Yerini bilseydik, kebap için gelirdik.

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenleyeceğiniz şölen için hazırlıklar tam gaz devam ediyormuş. Başkanlığı aldığınız günden beridir yaptığınız çalışmalar takdire şayan. Kolay gelsin.