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Sn. Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis’in yakın çevresine Berlin’den bir şey beklemediğini söylediği ifade ediliyor. Acaba Anastasiadis’in bu konuda haklılığı var mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, bir süredir gündemde olan harçlara zam geleceği yönündeki haberlere oldukça sert bir cevap verdiniz. Ancak yeni yılda zam olması herhalde kaçınılmazdır.

Sn. Hasan Taçoy, partinizin içinden ekonominin iyi yönde gitmediği tarzında söylemeler var. Bu konuda haklılık olduğunu söyleyebiliriz. Zira piyasada güvensizlik nedeniyle iş yapılamıyor.

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği olarak hükümete yaptığınız ‘sözde değil özde icraat yapılsın’ uyarınız inşallah dikkate alınır. Bu arada ekim sezonunu herhalde açtınız…Hadi hayırlısı olsun…

Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası’nın konuğu olan Ankara Ticaret Odası Başkan ve üyeleriyle yapılan istişarelerde acaba hangi alanlarda işbirliği yapma fırsatı doğdu?

Sn. Evren Mannaş, dün Hamitköy sahasında konuk ettiğiniz Çetinkaya’yı tarihiniz boyunca ilk kez mağlup etmenin mutluluğunu yaşamışsınız. Bu arada maç boyunca adeta dokuz doğurmuşsunuz diye duyduk… Allah sabır versin

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