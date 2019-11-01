Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı kesinleştirmişsiniz. İlerleyen günlerde partinin kararıyla herhalde bu kamuoyuna açıklanacak. Hayırlısı olsun diyoruz…

Sn. Faiz Sucuoğlu, sosyal sigortalardan maaş alan 2 bin kişinin üzerinde vatandaşın maaşı bildirim yapılmadığı için kesilmiş. Ancak vatandaşlara ulaşmayan formlar nedeniyle mağduriyet yaşadıkları ifade ediliyor…

Sn. Ali Pilli, dediğiniz gibi olmazsa olmazlarınız arasında olan bir büyük hastane inşaatı için acaba temeller ne zaman atılacak? 2020 yılı inşallah atılım yılı olur…

Sn. Dursun Oğuz, derelerin ıslahları konusunda ihale yoluyla yapılan çalışmalar biraz geç kalınsa da çok yerinde. Zira yaban otlarıyla dolan veya kil tabakası yükselen dereler taşkınlara neden olabiliyor…

Sn. Fikri Toros, eski bir işadamı olarak ülke ekonomisinin gidişatını nasıl görüyorsunuz? Sizce maliyenin yürüttüğü politika ile kamu borcunun kapanması mümkün mü?

Sn. Ercan İbrahimoğlu, takımınız Fenerbahçe’nin bu sezon gidişatından dolayı yüzünüzden güller açıyormuş. Sezon sonu için şampiyonluk konusunda herhalde umudunuz yüksek…