Sn. Ersin Tatar, ortağınız HP ile aranızda gerilim olduğu ve erken seçimin gündeme geldiği iddia ediliyor. Acaba bunun doğruluk payı nedir?

Sn. Dursun Oğuz, çiftçinin üretimine destek vererek fiyatların makul düzeyde olması için acaba ne zaman bir adım atılacak? Tüketici el yakan fiyatlardan dolayı isyan noktasında.

Sn. Tolga Atakan, dün Türkiye’den gelen kaza kırım ekibi incelemesinin sonuçlarını acaba ne zaman kamuoyu ile paylaşacaksınız? Zira yaşanan acı olayın sebebi halkta merak uyandırdı.

Sn. Zorlu Töre, siyasetle uğraşan ancak politikacı olmayan ender kişilerdensiniz. Ancak söylediğiniz gibi politikada çok fazla entrika var. Bunun için dikkatli adım atmak gerek.

Sn. Kemal Başat, geçtiğimiz yıl yaptığınız gibi bu yıl da avcıları bölgenize yaklaştırmıyormuşsunuz. Anlaşılan avcılarla aranız oldukça limoni.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı ve bölgesinde yaptığınız çalışmalarla bölge halkının hayatını kolaylaştırma adına önemli işlere imza atıyormuşsunuz. Kısıtlı imkanlarla büyük işler başarmak zor olsa gerek.