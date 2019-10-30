Sn. Tolga Atakan, Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçuşu yaparken yaşanan kazada iki değerli eğitmenin hayatını kaybetmesi gerçekten de çok üzücü bir olay. Bu kazanın sebeplerini inşallah en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşırsınız.

Sn. Faiz Sucuoğlu, gerek çalışma affı gerekse sigorta affı konusunda yapılacak çalışma inşallah hem çalışanları hem de işverenleri biraz olsun rahatlatır. Ancak bu af ile borcunu kırk gün içinde ödeme konusu sanki bir sıkıntı yaratacak gibi.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale’nin yapılan güzel işlerle anıldığı günlerde bölgenizdeki Geçitkale Havaalanı’nda yaşanan talihsiz kazayla anılması moralinizi bozdu diye duyduk.

Sn. Zeki Ziya, Havacılık Federasyonu’nun iki değerli ve tecrübeli pilotunun kaza sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başta siz olmak üzere camianızın başı sağ olsun.

Sn. Ahmet Latif, Büyük Av Sezonu’nun ilk haftasında acaba sizde kısmetinizi alanlar arasına girebildiniz mi? Sizin gibi av tutkunu birisi boş gelmemiştir herhalde.

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak bastırdığınız piyango biletlerinin satışı nasıl gidiyor? Beklentilerinizi karşılayan bir satış olmuştur herhalde.