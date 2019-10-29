banner255
banner69
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
7 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
17 0
 
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
31 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
42 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
15 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Kudret Özersay, yapılması planlanan üçlü görüşmenin çok önemli bir olay olmadığını ifade eden bir açıklama yaptınız. Yoksa siz de artık masadan kalkmayı mı savunuyorsunuz? Ama bu ülkemizin daha da dünyadan kopması anlamına gelir herhalde.

Sn. Tolga Atakan, özellikle Lefkoşa trafiği ve Girne trafiğinin rahatlaması için yarım kalan projelerin tamamlanması konusunda acaba nasıl bir adım atılacak? Lefkoşa çevre yolunda istimlak konusu çözülmüşse artık açmakta fayda var.

Sn. Faiz Sucuoğlu, iş güvenliği konusunda son zamanlarda yeterince denetim olmadığı yönünde vatandaşların serzenişi var. Bu serzenişlerinde haklılık payı nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Ekim ayı için normallerin üzerinde yağış olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu yağışlar herhalde çiftçiler için ekim sezonuna başlama konusunda işarettir.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak bu yıl bazı bölgelere tabela yapmanıza karşın bazı bölgelere tabela koymamışsınız. Acaba bunun sebebi ekonomik mi?

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Gönyeli’nin konuk ettiği MTG karşısında ikinci devrede bozguna uğrayarak 6 gol yemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evinizdeki bu mağlubiyet serisine artık bir son vermek gerek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.