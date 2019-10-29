Sn. Kudret Özersay, yapılması planlanan üçlü görüşmenin çok önemli bir olay olmadığını ifade eden bir açıklama yaptınız. Yoksa siz de artık masadan kalkmayı mı savunuyorsunuz? Ama bu ülkemizin daha da dünyadan kopması anlamına gelir herhalde.

Sn. Tolga Atakan, özellikle Lefkoşa trafiği ve Girne trafiğinin rahatlaması için yarım kalan projelerin tamamlanması konusunda acaba nasıl bir adım atılacak? Lefkoşa çevre yolunda istimlak konusu çözülmüşse artık açmakta fayda var.

Sn. Faiz Sucuoğlu, iş güvenliği konusunda son zamanlarda yeterince denetim olmadığı yönünde vatandaşların serzenişi var. Bu serzenişlerinde haklılık payı nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Ekim ayı için normallerin üzerinde yağış olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu yağışlar herhalde çiftçiler için ekim sezonuna başlama konusunda işarettir.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak bu yıl bazı bölgelere tabela yapmanıza karşın bazı bölgelere tabela koymamışsınız. Acaba bunun sebebi ekonomik mi?

Sn. Sanlı Çoban, takımınız Gönyeli’nin konuk ettiği MTG karşısında ikinci devrede bozguna uğrayarak 6 gol yemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evinizdeki bu mağlubiyet serisine artık bir son vermek gerek.