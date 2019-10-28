banner255
banner69
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
11 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
26 0
 
Atan kazanır
Atan kazanır
132 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
28 0
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
35 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
15 0
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
41 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Mustafa Akıncı, Kasım ayı sonunda Berlin’de yapılacak üçlü zirvede referans şartlarını görüşüp tamamlamaya çalışılacağı ifade ediliyor. Bu bağlamda anlaşılmayan referans şartları nelerdir bir açıklasanız keşke.

Sn. Ersin Tatar, partiniz Sayın Akıncı’nın Kasım ayındaki görüşmelere katılmaması gerektiğini söylüyor. Ancak unutmayın ki Sayın Akıncı halk tarafından seçim yoluyla o makama gelmiştir. Bu nedenle görev süresinin sonuna kadar görüşmeci görevini sürdürebilir.

Sn. Dursun Oğuz, Hatay’da yaptığınız incelemelerde umarız ülkemiz tarımı için önemli bağlantılar kurulmuştur. Özellikle patates için bu yıl dış piyasaya ihtiyaç olacak gibi.

Sn. Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırı sonrasında sağlık çalışanlarını talep ettiği tüm sağlık merkezlerinde polis güvenliği çok yerinde. Bunun için bir çalışma yapmanızda fayda var.

Sn. Ali Karavezirler, Cihangir takımının Süper Lig’de zirve yarışına girmesi herhalde sizi oldukça heyecanlandırmıştır. Zira küçük köy daha önce bir büyük hikaye yazmıştı. Yine neden olması değil mi?

Sn. Ahmet Ogan, yeni takımınız Dörtyol ile çıktığınız ilk maçta Çanakkale karşısında 3-0 öne geçmenize karşın sahadan 4-3 mağlup ayrılmışsınız. Herhalde futbol hayatınızda bu ilk kez yaşadığınız bir durum olsa gerek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.