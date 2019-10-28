Sn. Mustafa Akıncı, Kasım ayı sonunda Berlin’de yapılacak üçlü zirvede referans şartlarını görüşüp tamamlamaya çalışılacağı ifade ediliyor. Bu bağlamda anlaşılmayan referans şartları nelerdir bir açıklasanız keşke.

Sn. Ersin Tatar, partiniz Sayın Akıncı’nın Kasım ayındaki görüşmelere katılmaması gerektiğini söylüyor. Ancak unutmayın ki Sayın Akıncı halk tarafından seçim yoluyla o makama gelmiştir. Bu nedenle görev süresinin sonuna kadar görüşmeci görevini sürdürebilir.

Sn. Dursun Oğuz, Hatay’da yaptığınız incelemelerde umarız ülkemiz tarımı için önemli bağlantılar kurulmuştur. Özellikle patates için bu yıl dış piyasaya ihtiyaç olacak gibi.

Sn. Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırı sonrasında sağlık çalışanlarını talep ettiği tüm sağlık merkezlerinde polis güvenliği çok yerinde. Bunun için bir çalışma yapmanızda fayda var.

Sn. Ali Karavezirler, Cihangir takımının Süper Lig’de zirve yarışına girmesi herhalde sizi oldukça heyecanlandırmıştır. Zira küçük köy daha önce bir büyük hikaye yazmıştı. Yine neden olması değil mi?

Sn. Ahmet Ogan, yeni takımınız Dörtyol ile çıktığınız ilk maçta Çanakkale karşısında 3-0 öne geçmenize karşın sahadan 4-3 mağlup ayrılmışsınız. Herhalde futbol hayatınızda bu ilk kez yaşadığınız bir durum olsa gerek.