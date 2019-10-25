Sn. Ersin Tatar, ülkemize gelen Anamur suyunun tarım alanlarına halen verilememesi nedeniyle yer altı kaynaklarının çok fazla zorlandığı biliniyor. Bu nedenle bizce muz gibi fazla su isteyen bir meyve yetiştirmeyi bizce teşvik etmek şimdi şimdi mantıklı değil.

Sn. Kudret Özersay, Kasım ayında Kıbrıs sorununda yine hareketlenmenin olacağı görülüyor. Acaba bu hareketlenmeden bir sonuç çıkar mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, seyrüsefer ve kamera cezalarından alına gelirin Maliye’den Bayındırlığa alınması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? 155 milyon TL’lik gelirden mahrum kalmak herhalde Maliye kasasını fazla sarsmaz.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizin Cumhurbaşkanı adayının Başbakan Tatar olacağını ifade ettiniz. Ancak bizce bu makam için son kararın Parti Meclisi tarafından verilecek olması en doğrusu.

Sn. Raif İlker Buran, ay sonuna kadar yağmurların devam edeceğini söylediniz. Acaba kış boyunca yağmurlar nasıl olacak o konuda bir tahmin var mı? Güneydeki meteoroloji uzmanları soğuk ve yağışlı bir kış olacağını iddia ettiler.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, ülkeye 300 bin fidan dikimi için başlattığınız kampanyada bu hafta yapacağınız ağaç dikimi etkinliğini ağaç dikilecek alanın sular altında olması nedeniyle ertelemişsiniz. İnşallah bu gibi aksilikler sizleri yıldırmaz.