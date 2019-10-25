banner255
banner69
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
27 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
18 0
 
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
19 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
252 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
17 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
480 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Ersin Tatar, ülkemize gelen Anamur suyunun tarım alanlarına halen verilememesi nedeniyle yer altı kaynaklarının çok fazla zorlandığı biliniyor. Bu nedenle bizce muz gibi fazla su isteyen bir meyve yetiştirmeyi bizce teşvik etmek şimdi şimdi mantıklı değil.

Sn. Kudret Özersay, Kasım ayında Kıbrıs sorununda yine hareketlenmenin olacağı görülüyor. Acaba bu hareketlenmeden bir sonuç çıkar mı?

Sn. Olgun Amcaoğlu, seyrüsefer ve kamera cezalarından alına gelirin Maliye’den Bayındırlığa alınması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz? 155 milyon TL’lik gelirden mahrum kalmak herhalde Maliye kasasını fazla sarsmaz.

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, partinizin Cumhurbaşkanı adayının Başbakan Tatar olacağını ifade ettiniz. Ancak bizce bu makam için son kararın Parti Meclisi tarafından verilecek olması en doğrusu.

Sn. Raif İlker Buran, ay sonuna kadar yağmurların devam edeceğini söylediniz. Acaba kış boyunca yağmurlar nasıl olacak o konuda bir tahmin var mı? Güneydeki meteoroloji uzmanları soğuk ve yağışlı bir kış olacağını iddia ettiler.

Sn. Mehmet Ekin Vaiz, ülkeye 300 bin fidan dikimi için başlattığınız kampanyada bu hafta yapacağınız ağaç dikimi etkinliğini ağaç dikilecek alanın sular altında olması nedeniyle ertelemişsiniz. İnşallah bu gibi aksilikler sizleri yıldırmaz.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.