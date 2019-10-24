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Sn. Ayşegül Baybars, Yabancılar İkamet ve Çalışma Yasa Tasarısı Tüzüğü ile ilgili son günlerde size destek söylemleri olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Acaba birileri bu tüzükten rahatsız mı diye düşünüyoruz.

Sn. Faiz Sucuoğlu, sigorta affı konusunda 19 yıllık bir af söz konusu olması mükellefiyetlerini günü gününde yerine getirenleri rahatsız ediyor. Acaba onlara da bir kolaylık yapılması mümkün değil mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, uzun yıllardır kademe kademe hizmet verdiğiniz Demokrat Parti’de başkanlık için adaylığınızı açıklamışsınız. Hadi hayırlısı diyelim.

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, yapılan anketlerde sizin de isminiz cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda öne çıkıyor. Acaba bu konuda sizin talebiniz ne yönde?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediye binası yakınlarına düşen yıldırım nedeniyle başta telefonlar olmak üzere birçok elektrikli eşya yanmış. Büyük geçmiş olsun.

Sn. Akay Aşina, takımınızın artık ligde seri yakalaması için hiçbir sebep kalmadı. K.Kaymaklı camiası olarak toparlanma sürecini iyi götürüyorsunuz.

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