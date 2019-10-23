Sn. Dursun Oğuz, Ekim ayı ile başlayan yağışlar çiftçiyi umutlandırdı. İnşallah verimli yağışlar boşa gitmez. Özellikle gölet ve barajların temizlik ve drenajı yapılması ile yer altı sularına da faydası olacağını umut ediyoruz.

Sn. Ünal Üstel, dediğiniz gibi Girne Antik Limanı’nın çekim merkezi olabilmesi için öncelikle Girne’de trafik sorununun çözülmesi gerek. Aksi takdirde tüm hayalleriniz boşa gider.

Sn. Tolga Atakan, yolların tadilatı için bütçe ayrılmasına karşın yağmurların düşmesiyle artık asfaltlama işinin bir faydası olmayacağı söyleniyor.

Sn. Cemal Özyiğit, sizin eğitim Bakanlığınız döneminde hayata geçirilen okullara süt dağıtımının bu yıl durması gerçekten de manidar. Acaba süt sıkıntısı

nedeniyle mi yoksa bütçe yetersizliğinden dolayı mı durduruldu dersiniz?

Sn. Erhan Keser, hafta sonu başlayacak olan Büyük Av Sezonu öncesinde bazı bölgelerde köpek zehirlenmeleri olduğu bildiriliyor. İnşallah bu haberler gerçeği yansıtmaz.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’de dün etkili olan yağışlar birçok yolu dere yatağına çevirmiş. İyi ki daha önceden yağmur drenaj hattı çalışması başlatmıştınız. Yoksa vay halinize.