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Sn. Kudret Özersay, ortağınız UBP ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bazı sorunlar yaşadığınız ve iplerin gerildiği iddia ediliyor. İnşallah bu gerilim daha fazla büyümeden tatlıya bağlanır.

Sn. Hüseyin Özgürgün, Başbakan Tatar’a sosyal medya aracılığıyla yaptığınız uyarı umarız dikkate alınmıştır. Ama bunu keşke sosyal medyadan değil yüz yüze yapmış olsaydınız.

Sn. Faiz Sucuoğlu, sigorta affı ile ilgili açıklamanız iş veren ve işçileri heyecanlandırdı. İnşallah kısa zamanda bu yasa tasarısı uygulamaya konulur.

Sn. Aral Moral, Ankara’da bulunuşunuzun sebebi nedir acaba? Turistik mi yoksa iş icabı mı Ankara’da bulunuyorsunuz? Kendinize iyi bakın.

Sn. Hasan Topal, casinoların Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin olduğu yerlere değil de havaalanına yakın bir yerde toplanması öneriniz çok güzel. Ancak sizce uygulanması mümkün mü?

Sn. Kemal Başat, Taşkent Doğa Parkı’nda bulunan her hayvan için özel menü hazırlayarak onların gelişimi için gayret gösteriyormuşsunuz. Bu özel menüler için harcanan miktarın boyutu nedir?

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