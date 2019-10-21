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Sn. Dursun Oğuz, sizin de dediğiniz gibi ülkemizde tarım bilinçli yapılmıyor. Ama bunda en büyük sebep bizce devlettir. Zira devlet hem kontrolör hem de eğitici olarak görevlerini yerine getirmiyor…

Sn. Tufan Erhürman, gibi kapsamlı bir çözüm olup olmamasına bakılmaksızın sizin de dediğiniz gibi güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomiye sahip olmak şart…

Sn. Zorlu Töre, uzun bir süre Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız yönünde demeçler verdiniz. Ancak son günlerde hiç öyle bir niyetiniz yokmuş gibisiniz…

Sn. Mehmet Harmancı, binlerce kişinin katıldığı ‘Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor’ maratonun kazasız tamamlanması sevindirici. Ama esas sevindirici olan katılımın bu kadar çok olması. Demek ki ülke olarak bilinçleniyoruz…

Sn. Sibel Siber, yeni kitabınız hayırlısı olsun. İnşallah bundan sonrası için bu kitap size yol gösterici olacaktır. Bir imzalı kitabınızı bize ulaştırırsınız inşallah…

Sn. Tekin Arhun, babanız Türkay Arhun’un vefatı nedeniyle başta siz olmak üzere tüm ailenize başsağlığı diliyoruz. Merhuma ise Allah’tan rahmet…

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