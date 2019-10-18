Sn. Ayşegül Baybars, malum bir gazete tarafından yapılan yalan ve maksatlı haberler karşısında bile Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planın da göstermiş olduğunuz kararlık ve dik duruş birçok kesim tarafından taktir toplamıştır.

Sn. Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ailesine yönelik küfür ve ölüm tehditleriyle ilgili olarak başsavcılık ve PGM’ye yapılan şikayet yerinde. Umarız bundan sonraki süreçte bu konuda sıkıntı yaşanmaz.

Sn. Ali Pilli, ülkemize bugünlerde gelmesi beklenen grip aşısının fiyatı konusunda acaba bir kriter konuldu mu? Yoksa serbest piyasa ekonomisi nedeniyle müdahale etmeyecek misiniz?

Sn. Nidai Güngördü, dün yağan mevsimin ilk yağmuru biraz şiddetli gelince Girne’de kanalizasyonlar taşmış. İnşallah çok büyük bir zarar oluşmamıştır.

Sn. Erhan Keser, Avcılık Federasyonu olarak hazırladığınız av haritasında birçok bölgede yeni av koruma bölgeleri görünüyor. İnşallah bu bölgelerde av hayvanı üremesi için devamlılık olur.

Sn. Rifat Berkel, süper lig yolunda takımınız Gençler Birliği için çok önemli bir maç olan Mesarya maçına acaba futbolcuları teşvik için maddi bir destek açıkladınız mı? Bol şanslar.