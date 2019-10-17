Sn. Ayşegül Baybars, Büyük Av Sezonu’nun 11 hafta olarak belirlenmesi bazı doğaseverlerin tepkisine neden oldu. Zira ülkede her geçen gün azalan yaban hayatının bu şekilde bitirileceğini savunuyorlar.

Sn. Hasan Taçoy, son günlerde döviz kurlarında yükseliş yaşanması sonrasında vatandaş başta akaryakıt ve elektriğe zam olacağı konusunda endişeleniyor. Acaba bu konuda daha önce verdiğiniz “yıl sonuna kadar zam yok” sözünüzün arkasında duracak mısınız?

Sn. Faiz Sucuoğlu, yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısı ile herhalde artık kayıt dışılık konusundaki sıkıntınız biraz olsun azalacak. İnşallah en kısa zamanda yasallaşır.

Sn. Olgun Amcaoğlu, yaklaşık 2 ay sonra Maliye için büyük bir yükün altına gireceksiniz. Zira 13’üncü maaşların ödenmesi için büyük bir kaynağa ihtiyaç duyulacak. Bunun için acaba bir çalışma var mı?

Sn. Koral Bozkurt, Süper Lig’de geride kalan 5 hafta sonunda zirve yarışının biraz gerisinde kaldığınız görülüyor. Ancak Mağusa Türk Gücü olarak takımınızın toparlanması durumunda şampiyonluğun yine en büyük adayı olduğunuzu söylemekte fayda var.

Sn. Redif Nurel, takımınız Yeşilova için aradığınız teknik direktör için nihayet karar vermişsiniz. İnşallah geriye kalan haftalarda takımınızı zirve yarışı içine yeniden sokar.