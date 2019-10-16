Sn. Ersin Tatar, parti meclisinizin almış olduğu Cumhurbaşkanının müzakerelere katılmaması gerektiği yönündeki karar demokrasiyi çiğneme gibi bir şey gibi göründü. Unutmayın ki müzakereci toplumun seçtiği kişidir.

Sn. Ayşegül Baybars, birçok yabancı kişinin dört gözle beklediği Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı için ivedilik alınması oldukça yerinde bir gelişme. Hadi hayırlısı.

Sn. Ferdi Sabit Soyer, UBP parti meclisinin açıkladığı karara sosyal medya yoluyla yaptığınız yorum gerçekten de çok doğru. Zamanında Rauf Denktaş’a yapılan oyun şimdi de sayın Akıncı’ya yapılmak isteniyor sanki değil mi?

Sn. Cemal Özyiğit, Meclis’te gözler sizi aradı. İnşallah büyük bir sağlık probleminiz yok. Zira oldukça kritik günlerden geçilen ülkemizde partinizin başında olmayışınız dikkatlerden kaçmadı.

Sn. Dimağ Çağıner, geride kalan Eylül ayı otel doluluk oranlarına bakıldığı zaman geçen yıla göre bir nebze olsun doluluk oranlarında yükseliş olduğu görülüyor.

Sn. Hasan Sadıkoğlu, geçtiğimiz yıl bölgenize bir üniversite kampüsü açılması için yaptığınız girişimlerde gelinen nokta nedir acaba? Eğitim Bakanı’nın bölgeli olması da mı bu bölgeye bir üniversite kampüsü açılmasına yetmiyor?