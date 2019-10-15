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Sn. Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığınız soft açıklama nabza göre şerbet verme olarak değerlendirilebilir. Acaba siz de yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmayı mı düşünüyorsunuz?

Sn. Tolga Atakan, ülkede trafik alt yapısı ile ilgili vatandaşların tepkileri her geçen gün büyüyor. Bu konuda artık icraat yapma zamanı geldi. Yoksa koltuğunuzdan olmanız hiçten.

Sn. Kemal Dürüst, eski bir bakan ve siyasetçi olarak artık ne sesinizi duyuyoruz ne de yüzünüzü görüyoruz. Anlaşılan çiftlik işlerine epey bir sarıldınız.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak doğaya bırakılacak tohum bombalarını hazırlamışsınız. İnşallah bereketli bir yıl olur da bu tohumların hepsi de filizlenir.

Sn. Münüse Çeler, Türk Ocağı takımının ilk beş haftayı galibiyetle kapatması sizi oldukça heyecanlandırmış olsa gerek. Umarız bu istikrar sezon sonuna kadar devam eder.

Sn. Hüseyin Kavaz, LTB Meclis üyeleriyle birlikte Lefkoşa Maratonu için siz de kayıt yaptırmışsınız. Acaba şu ana kadar katılım geçen yılkinin yarısına ulaştı mı?

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