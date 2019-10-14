Sn. Mustafa Akıncı, geçtiğimiz gün Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığınız açıklamayla adeta size karşı olanların ekmeğine yağ sürdünüz. Allah size kolaylık versin…

Sn. Ersin Tatar, bugün olağanüstü yapacağınız Parti Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Akıncı’ya karşı hareket planı mı konuşulacak yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı mı masaya yatırılacak?

Sn. Sibel Siber, Cuma günü tanıtımını yapacağınız kitabınızda oldukça önemli mesajlar olduğunu düşünüyoruz. Zira siyasetin önemli noktalarında kaleme alınmış bir kitap…

Sn. Mehmet Harmancı, siz ne kadar da belediyenin çalışabilir duruma gelmesi için uğraş verseniz de gelirlerin büyük çoğunluğunun maaşlara gitmesi nedeniyle yatırım yapmanız imkansız hale geliyormuş.

Sn. Raif İlker Buran, ülkemizde Ekim ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde gündüzleri sıcaklığın 35 derecelere kadar ulaşmasının sebebi nedir? Küresel ısınmanın etkisi diyebilir miyiz?

Sn. Akay Aşina, genç ve dar bir kadroya rağmen Kaymaklı takımının şampiyonluk adaylarından MTG’yi farklı mağlup etmesi dikkat çekici. Demek ki doğru işlere imza atıyorsunuz. Tüm camiayı tebrik ediyoruz…