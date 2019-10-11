Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler aday belirleme konusunda tavırlarını ortaya koyuyorlar. Acaba siz aday olma konusunda ne zaman karar vereceksiniz?

Sn. Ünal Üstel, ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yaptığınız girişimler meyve vermeye başladı mı? Bu arada uçak biletlerinde ucuzlama konusu ne oldu? Allah size kolaylık versin.

Sn. Ersan Saner, partiniz UBP’nin hükümet ortağının söylemlerinin sizi oldukça rahatsız ettiği anlaşılıyor. Ancak siz de biliyorsunuz ki siyaset böyle bir dünya.

Sn. Sanlı Çoban, Gönyeli Halı Sahası yanındaki büfenizde yaptığınız lahmacunları tadanlar adeta parmaklarını yiyorlarmış. Yani lahmacunlarınız övündüğünüz kadar varmış.

Sn. Ecvet Kanatlı, büyük geçmiş olsun. Talihsiz bir kaza sonucu gözünüzden yaralanmışsınız. Allahtan verilmiş sadakanız varmış. Biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.

Sn. İbrahim Özsoy, bir daireler arası futbol turnuvasını daha başarıyla tamamladınız. Kısmet gelecek yıllara diyelim. Ancak lig maçlarında olmayan seyircinin bu maçlarda olması dikkatlerden kaçmadı.