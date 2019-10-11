 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
Bu bariyerler neden kullanılmıyor?
17 0
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
Koopspor özlemi bitirmek istiyor
59 0
 
Klasiklerde Sokullu klasiği
Klasiklerde Sokullu klasiği
21 0
Uluslararası heyecan başladı
Uluslararası heyecan başladı
44 0
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
Trafik ve yol levhalarından ne isteniyor?
6 0
İlayda yoğun bakımdan çıktı
İlayda yoğun bakımdan çıktı
26 0
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
Kaymaklı’da Adal şanssızlığı
168 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler aday belirleme konusunda tavırlarını ortaya koyuyorlar. Acaba siz aday olma konusunda ne zaman karar vereceksiniz?

Sn. Ünal Üstel, ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yaptığınız girişimler meyve vermeye başladı mı? Bu arada uçak biletlerinde ucuzlama konusu ne oldu? Allah size kolaylık versin.

Sn. Ersan Saner, partiniz UBP’nin hükümet ortağının söylemlerinin sizi oldukça rahatsız ettiği anlaşılıyor. Ancak siz de biliyorsunuz ki siyaset böyle bir dünya.

Sn. Sanlı Çoban, Gönyeli Halı Sahası yanındaki büfenizde yaptığınız lahmacunları tadanlar adeta parmaklarını yiyorlarmış. Yani lahmacunlarınız övündüğünüz kadar varmış.

Sn. Ecvet Kanatlı, büyük geçmiş olsun. Talihsiz bir kaza sonucu gözünüzden yaralanmışsınız. Allahtan verilmiş sadakanız varmış. Biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.

Sn. İbrahim Özsoy, bir daireler arası futbol turnuvasını daha başarıyla tamamladınız. Kısmet gelecek yıllara diyelim. Ancak lig maçlarında olmayan seyircinin bu maçlarda olması dikkatlerden kaçmadı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.