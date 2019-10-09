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Sn. Ersin Tatar, Taşkınköy Spor Kulübü’ne ait halı sahanın açılışında Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığınız gol çalışması dikkatlerden kaçmadı. Allah muhabbetinizi artırsın diyelim.

Sn. Tolga Atakan, yollara yapılacak iyileştirmeler için projelerin hazır olduğunu söylüyorsunuz. Ancak vatandaşları projeler değil yapılan işler ilgilendirir.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, eğitim yılının neredeyse bir ayını geride bırakıyor olmamıza karşın, halen bazı orta eğitim okullarında öğretmen eksikliği nedeniyle dersler yapılamıyormuş. Bu nedenle öğrenciler ve aileleri oldukça gergin bizden iletmesi.

Sn. Olgun Amcaoğlu, 2020 yılı bütçe çalışmalarının artık sonuna geliyorsunuz herhalde. Acaba 2020 yılında yollardaki alt yapı eksiklikleri için bütçe ayrılacak mı?

Sn. Tufan Erhürman, yapılan kurultay sonucunda oluşan parti meclisinde birçok değerli kişi dışarda kalırken, yeni yüzlerde seçilmiş. Anlaşılan partililer bir mesaj vermek istiyor. Bunu iyi anlamak lazım.

Sn. Kemal Deniz Dana, geçtiğimiz gün gittiğiniz Büyükkonuk Eko Gün’ünde birçok eski tanıdıklarınız sizi tanımakta güçlük çekmişler. Millet göbekli günlerinizi özlüyor anlaşılan.

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