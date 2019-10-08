Sn. Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs kaynaklı haberlerde üçlü görüşme için tarih ve yer belirlendiği açıklanırken, cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirttiniz. Acaba yeni bir oldu bitti mi yapılmak isteniyor?

Sn. Ersin Tatar, Büyükkonuk’a gitmişken herhalde Yedikonuk’a kadar gidip Akil Bilgili dayıyı da ziyaret etmişsinizdir. Ziyaretinizde acaba ne gibi tavsiyelerde bulundu?

Sn. Hüseyin Özgürgün, Meclis’te dün yapılan oylama ile dokunulmazlığınızın kaldırılması sonrasında gözler size çevrildi. Acaba bundan sonraki siyasi yaşamınızda ne yapacaksınız?

Sn. Tolga Atakan, yollarda yaşanan ölümlü kazalarda devlet ihmalinin çok büyük olduğunu siz de farkındasınız herhalde. Bizce bariyer yapılması için artık acil bir adım atılmalı.

Sn. Mehmet Salih Karalım, yıllar önce ülkeye New Jersey bariyeri yapımı için getirdiğiniz makineleri ne yaptınız? Zira bugünlerde onlara çok ihtiyaç var. O gün beğenilmeyen o bariyerler bile birçok canının kurtulmasına vesile.

Sn. Hilmi Öztemiz, camianız Mormenekşe’ye hizmet etmiş biri yeni biri eski iki futbolcunun aynı kazada hayatını kaybetmesi gerçekten de çok büyük bir acı. Camia olarak başınız sağ olsun. Allah yakınlarına sabır versin.