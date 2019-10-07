Sn. Ersin Tatar, Büyükkonuk Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Eko Gün’de siz ve birçok partili milletvekiliniz katılarak destek verdiniz. Neredeyse tüm stantları teker teker gezerek herkesle konuşmuşsunuz. Allah kolaylık versin.

Sn. Kudret Özersay, siz de Büyükkonuk’ta bol bol vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunlarını yakından dinlemişsiniz. Acaba en çok şikayet ne konusunda?

Sn. Özkan Yorgancıoğlu, uzun bir aradan sonra parti kurultayında da olsa sizi siyaset sahnesinde görmek güzel. Yeni yüzlere bıraktığınız siyasetin durumunu nasıl göryorsunuz?

Sn. Hasan Taçoy, son günlerde Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyon sizin açıklamalarınıza da yansımış. Yaptığınız sert açıklamalar özellikle partilileriniz tarafından takdir edilirken, sol görüşlü vatandaşların tepkisini çekiyor…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Çocuk Belediyesinin kendilerinin kazandığı parayı İzmir yangınına katkı amacı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e takdim etmiş. Bu çok güzel ve örnek bir hareket.

Sn. Mehmet Avcı, trafik konusunda 2020 yılında yasallaşmasını beklediğiniz sürücülerin sağlığı ile ilgili tüzük sizce trafikte bazı sorunları çözecek mi?