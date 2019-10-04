Sn. Tolga Atakan, nihayet bakanlığınızın beklediği ek bütçe yaratıldı. İnşallah 10 milyon TL’lik bir bütçeyle kış ayları gelmeden yollarda gerekli tamiratlar yapılır. Kolay gelsin.

Sn. Ünal Üstel, turizmcilerin uzun bir süreden beridir bekledikleri teşviklerin ödenmesi kararı alınması oldukça yerinde. Zira ülkeye turist getiren şirketlerin gelecek yıl için çalışma yapmalarına motive olur.

Sn. Ayşegül Baybars, Maraş bölgesine sosyal konut yapılması ile ilgili projenizin amacı nedir? Bu bölgede yaşayan insanların yaşam koşulları gerçekten de çok kötü mü?

Sn. Fikri Ataoğlu, Kasım ayında yapılacak olan Demokrat Parti Genel Kurulu’nda parti başkanlığına aday olacağınız yönünde duyumlar alıyoruz. Acaba doğruluk payı nedir?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, 6 ay içinde fiziksel olarak değişiminiz dikkatlerden kaçmıyor. Bu sizin ne kadar irade sahibi bir kişi olduğunuzu ortaya koyan bir durum.

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak yaptığınız işler yavaşlasa da bölgede artık elinize su dökülmüyor. Her alanda belediyenin kendi imkanlarıyla işler yapması bölge halkının takdirini topluyor.