Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı olarak Eylül ayında piyasaya yaklaşık 200 milyon TL civarında bir ödeme yaptığınızı açıkladınız. Bu yapılan ödemeler biraz olsun esnafın canlanmasına neden olmuştur herhalde. Bu arada Maliye’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi mümkün mü?

Sn. Hasan Taçoy, yeni dönemde Meclis’i kritik kararlar beklediğine dikkat çektiniz. Acaba bu karaların başında hangisi geliyor? Ekonomik konular mı yoksa gündelik yaşamı kolaylaştıracak yasalar mı gelecek çok merak ediyoruz.

Sn. Ayşegül Baybars, yapımı devam eden yeni cezaevi için bitiş tarihi olarak ne öngörüyorsunuz? 2020 yılında herhalde hizmete açılacaktır.

Sn. Serdar Denktaş, partiniz Demokrat Parti’nin başkanlığına aday olan ilk kişi Çetin Sadeli oldu. Acaba Çetin Sadeli’nin partinize üyeliği var mıydı?

Sn. Hasan Ecer, koyu bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe derbisi ve önceki geceki PSG maçını karşılaştıracak olursanız, takımınızın performansını nasıl görüyorsunuz? İlerleyen süreç için umut vaat ediyor mu?

Sn. Hasan Kahvecioğlu, ağır kulak iltihaplanması teşhisiyle devlet hastanesinde gördüğünüz 19 günlük tedavi süreci sonucunda taburcu olduğunuzu öğrendik. Çok geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın.