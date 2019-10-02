 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
55 0
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
63 0
 
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
54 0
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
53 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
88 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
30 0
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
78 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Mustafa Akıncı, New York’ta yaptığınız temaslar ve son olarak BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüşmeniz neticesinde Kıbrıs sorununda ilerleme olmadığı anlaşılıyor. Sorunun rafa kalkması gibi tehlike var mı?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, orta eğitimde yeni ders yılının başlamasının üzerinden iki hafta geçmesine karşın İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıflarının birçok hocasının eksik oluşu hem öğrencileri hem de velileri isyan noktasına getirmiş. Umarız en kısa zamanda bu eksiklik giderilir.

Sn. Dr. Ali Pilli, bölgeniz Güzelyurt’ta tam teşekkülü bir hastanenin yapımı için kolları sıvadığınız görülüyor. Ama bizce bölgeniz yanında Lefkoşa’ya ve kırsal bölgelere de sağlık alanında yeni yatırımlar şart.

Sn. Tolga Atakan, gerek trafik alt yapısı gerekse bakanlığınızı ilgilendiren diğer konularda oldukça titiz olduğunuz ve bu nedenle aksama olmaması için kesin talimatlar verdiğinizi öğrendik. Eee devlette devamlılık önemlidir değil mi?

Sn. Hüseyin Moral, sizin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nda olduğunuzu yeni öğrendik. Sizin gibi değerli bir kişinin böyle önemli bir kurumun yönetiminde olması çok güzel. Allah kolaylık versin.

Sn. Enver Baturalp, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminde bulunan bir kişi olarak, maç fikstürleri konusunda biraz daha dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Zira geçen hafta Cumartesi Mağusa bölgesinin takımlarının oynadığı üç maç ayni gün oynatılırken, ertesi gün bölgede maç yoktu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.