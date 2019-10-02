Sn. Mustafa Akıncı, New York’ta yaptığınız temaslar ve son olarak BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüşmeniz neticesinde Kıbrıs sorununda ilerleme olmadığı anlaşılıyor. Sorunun rafa kalkması gibi tehlike var mı?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, orta eğitimde yeni ders yılının başlamasının üzerinden iki hafta geçmesine karşın İskele Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıflarının birçok hocasının eksik oluşu hem öğrencileri hem de velileri isyan noktasına getirmiş. Umarız en kısa zamanda bu eksiklik giderilir.

Sn. Dr. Ali Pilli, bölgeniz Güzelyurt’ta tam teşekkülü bir hastanenin yapımı için kolları sıvadığınız görülüyor. Ama bizce bölgeniz yanında Lefkoşa’ya ve kırsal bölgelere de sağlık alanında yeni yatırımlar şart.

Sn. Tolga Atakan, gerek trafik alt yapısı gerekse bakanlığınızı ilgilendiren diğer konularda oldukça titiz olduğunuz ve bu nedenle aksama olmaması için kesin talimatlar verdiğinizi öğrendik. Eee devlette devamlılık önemlidir değil mi?

Sn. Hüseyin Moral, sizin Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nda olduğunuzu yeni öğrendik. Sizin gibi değerli bir kişinin böyle önemli bir kurumun yönetiminde olması çok güzel. Allah kolaylık versin.

Sn. Enver Baturalp, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminde bulunan bir kişi olarak, maç fikstürleri konusunda biraz daha dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz. Zira geçen hafta Cumartesi Mağusa bölgesinin takımlarının oynadığı üç maç ayni gün oynatılırken, ertesi gün bölgede maç yoktu.