Sn. Dursun Oğuz, çiftçinin TÜK’e verdiği arpa ve buğdayın son ödemeleri dün itibariyle bir özel banka aracılığıyla yapılmaya başlandı. Bu arada geçtiğimiz gün verilen doğrudan gelir desteği ödemeleri direk Kooperatif Bankası’na geri dönmüş. Zira Kooperatif alacaklarını bu şekilde tahsil etmiş.

Sn. Ayşegül Baybars, ülkedeki kaçak yaşamın yeni yapılan ikamet tüzüğü ile sonlanabileceği konusunda sözünüz var. İnşallah düşündüğünüz gibi olur. Ancak ülkemizde her şey düşünüldüğü gibi olmuyor.

Sn. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak bu görevi yapmış bir kişi olup da istifa eden merhum Oktay Feridun’un zamanında yasallaştırmayı çok istediği yasa tasarısını umarız siz yasallaştırırsınız.

Sn. İbrahim Akın, verdiğiniz bir röportajda ‘kaçak galericiler türediği’ yönünde isyanınızı dile getirdiniz. Ancak bu şikayet sadece sizden değil tüm sektörlerden geliyor. Zira ülke sorma gir hanı gibi.

Sn. Ali Karavezirler, Belediyeler Birliği’nden arkadaşlarınızla birlikte Türkiye’de Ankara ve Eskişehir’de yaptığınız incelemelerde en fazla ne dikkatinizi çekti?

Sn. Ali Vehid, sezon başında küçülme kararı alan Yenicami Kulübü olarak sezona üçte üç galibiyetle başlamanız kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. Demek ki başarının sırrı para değil çalışmakmış.