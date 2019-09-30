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Sn. Kudret Özersay, New York’ta yapılan temaslarda umarız beklediğimiz gelişmelerle ilgili adımlar atılmıştır. Ancak keşke Cumhurbaşkanı Akıncı ile koordineli hareket etseydiniz…

Sn. Tolga Atakan, önceki gece oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini acaba Türk Telekom Stadı’nda mı yoksa evinizde mi izlediniz? Bu arada sizde maçtan keyif almayanlar arasında mısınız?

Sn. Teberrüken Uluçay, ülke için önemli işlere imza atmış olan duayen hukukçu Oktay Feridun için acaba Meclis’te tören yapılacak mı? Herhalde bu konuda bir çalışma var…

Sn. Hasan Esendağlı, hukuk camiasının en kıdemlisi ve duayeni olarak tanımladığınız Oktay Feridun’un vefatı nedeniyle hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz. Oktay Feridun gerçektende ülkemiz adına önemli bir değerdi…

Sn. Cemil Sarıçizmeli, dün Mehmetçik Belediyesi Cittaslow pazarında gerçekleştirilen etkinlikte bol bol bal satışı olmuş. İnşallah üreticiler memnun olmuştur…

Sn. Koral Bozkurt, takımınız MTG’nin ilk galibiyetini üçüncü haftada efsane Çetinkaya deplasmanında alması sizi oldukça keyiflendirmiş olsa gerek…

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