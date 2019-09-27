Sn. Ünal Üstel, Thomas Cook şirketinin batması sonrasında Güney Kıbrıs’ta yaşanan sıkıntı konusunda yardım etme talebiniz çok yerinde. İnşallah olumlu bir geri dönüş olur.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine karşı halen birçok ilkokul ve ortaokulda öğretmen eksiklikleri nedeniyle boş dersler olması velileri kızdırıyor. Bizden iletmesi.

Sn. Tufan Erhürman, partinizin 6 Ekim’de yapılacak Olağan Kurultay süreci için parti meclisi tanıtım toplantıları hızla sürerken, birçok partili yeni yüzlerin aday olmayışına takılmış. Bizden iletmesi.

Sn. Mehmet Harmancı, tüm personelinizle birlikte siz de dün temizlik çalışmasına katılarak örnek bir hareket gerçekleştirdiniz. Bunun her ayın son perşembesi yapılacak olması ayrı bir güzellik.

Sn. Raif İlker Buran, İstanbul’da kısa süre içinde iki büyük depremin yaşanması acaba bölge için daha büyük deprem sinyali olarak algılanabilir mi?

Sn. Hasan Besim, futbolda önceki gün biten birinci transfer döneminin son gününde gözler sizi aradı. Zira her zaman son gün sizi Futbol Federasyonu’nda görüyorduk….