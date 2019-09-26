Sn. Ünal Üstel, İngiliz turizm şirketi Thomas Cook’un iflası acaba ülkemiz turizmi için nasıl bir etki yapacak? Olumlu yönde mi yoksa biz de olumsuz yönde etkilenecek miyiz?

Sn. Hasan Taçoy, yıl sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam olmayacağını söylediniz. Vatandaş soruyor acaba indirim olacak mı? Ya da yeni yılda ne kadar zam olacak? Bizden iletmesi.

Sn. Hüseyin Özgürgün, bu hafta açılacak olan Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek ilk konuların başında sizin dokunulmazlığınızın kaldırılması geliyor. Bu konuda partinizden de size destek gelmemişe benziyor.

Sn. Orhan Tuğbay, Başbakan Tatar artık size o kadar güveniyor ki, yakın dostlarına bir şey istediklerinde size ulaşmalarının yeterli olacağını söylüyormuş. Kolay gelsin.

Sn. Dr. Sadettin Tuğcu, kızınız Tuğce’nin Imperial College’i kazanması nedeniyle oldukça mutlu olmuşsunuz. TMK tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Imperial College Tıp bölümünü kazanan kızınızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Sn. Ersan Karataş, takımınızın kadrosuna takviyeler yaparak, ilk sezondan hüzün yaşamamak için çalışıyorsunuz. Göçmenköy kalesini Mustafa Dağman’a emanet etmenizle çok güzel bir hamle yaptınız. Hayırlı olsun