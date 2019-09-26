 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
Böyle sorumsuzca park yapılmamalı
16 0
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
78 0
 
Hedefleri üçte üç yapmak
Hedefleri üçte üç yapmak
42 0
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
66 0
Girne kale arkası ilgi bekliyor
Girne kale arkası ilgi bekliyor
21 0
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
Kordonboyu’nun karanlığı, vatandaşı tedirgin ediyor
21 0
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
Aydınköy'de Motodrag coşkusu
17 0
banner82

Mesajınız Var

banner27

Mesajınız Var
banner267

Sn. Ünal Üstel, İngiliz turizm şirketi Thomas Cook’un iflası acaba ülkemiz turizmi için nasıl bir etki yapacak? Olumlu yönde mi yoksa biz de olumsuz yönde etkilenecek miyiz? 

Sn. Hasan Taçoy, yıl sonuna kadar elektrik ve akaryakıta zam olmayacağını söylediniz. Vatandaş soruyor acaba indirim olacak mı? Ya da yeni yılda ne kadar zam olacak? Bizden iletmesi. 

Sn. Hüseyin Özgürgün, bu hafta açılacak olan Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülecek ilk konuların başında sizin dokunulmazlığınızın kaldırılması geliyor. Bu konuda partinizden de size destek gelmemişe benziyor. 

Sn. Orhan Tuğbay, Başbakan Tatar artık size o kadar güveniyor ki, yakın dostlarına bir şey istediklerinde size ulaşmalarının yeterli olacağını söylüyormuş. Kolay gelsin. 

Sn. Dr. Sadettin Tuğcu, kızınız Tuğce’nin Imperial College’i kazanması nedeniyle oldukça mutlu olmuşsunuz. TMK tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Imperial College Tıp bölümünü kazanan kızınızı kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

Sn. Ersan Karataş, takımınızın kadrosuna takviyeler yaparak, ilk sezondan hüzün yaşamamak için çalışıyorsunuz. Göçmenköy kalesini Mustafa Dağman’a emanet etmenizle çok güzel bir hamle yaptınız. Hayırlı olsun

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.