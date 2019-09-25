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Sn. Ersin Tatar, hükümet olarak 4 ay içinde ekonomik anlamda devlet kasasını rahatlatan girişimler yaptınız. İnşallah bundan sonraki süreçte de halkı rahatlatan adımlar atarsınız.

Sn. Tolga Atakan, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün adının yaşatılması için bazı projelere isminin verilmesi konusunda çalışma yaptığınızı öğrendik. Kolay gelsin.

Sn. Hasan Taçoy, Ekonomi Bakanlığı olarak Kıb-Tek için yeni jeneratör alımı konusunda çalışmalar nasıl gidiyor? El-Sen’le yaptığınız anlaşmada bu konuda adımlar atılacaktı sanırız.

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Yayla köylülerinin talep ettiği durak, belediyenizce uygun görülmemesi nedeniyle köylülerin yaptığı ilkel durak bölgenize yakışmıyor. Buraya bir durak yapmanız şart.

Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak kısıtlı bütçenize rağmen vatandaşların ve bölgenin taleplerini yerine getirmek için canla başla çalışmanız dikkatlerden kaçmıyor.

Sn. Ersin Keser, Avcılık Federasyonu olarak yaklaşan Büyük Av sezonu öncesinde bölgelerde toplantılar yapmaya başlamışsınız. Acaba bu yıl av hayvanı ne durumda?

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