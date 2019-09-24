Sn. Faiz Sucuoğlu, Ekim ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Hazırlanan sosyal güvenlik affı yasa tasarısı umarız en kısa sürede yasallaşır.

Sn. Dursun Oğuz, gelen 600 milyonluk kaynak ile herhalde TÜK’ün almış olduğu ve bir özel bankaya taahhüt ettiği ödeme için Tarım Bakanlığı da gerekli desteği alacak. Bu arada üreticiler tahıl paralarının ne zaman ödeneceğini soruyorlar.

Sn. Ali Pilli, İskele Sağlık Merkezi’nin isminin Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi olarak değiştirilmesi kararı çok güzel bir karar. İnşallah yeni yapılacak hastanelere de böyle isimler verilir.

Sn. Kemal Deniz Dana, Akdoğan Özgürlük Stadı’nın 2 yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar iyileşme olmasına karşın yapılan anlaşmanın Spor Dairesi yönetimince iptal edilmesi çok mantıklı gelmedi.

Sn. Mustafa Zurnacılar, belediyelerin birleştirilmesine sıcak bakmıyorsunuz. Ancak siz de biliyorsunuz ki mevcut yapılarıyla belediyelerin sonu iflas. Bu nedenle birleşmekten kaçınmamak gerek.

Sn. Ali Vehid, takımınız Yenicami’nin yine zirve yarışında olması, iyi bir alt yapıya sahip olduğunuzu gösteriyor. Zira kadronuzdan giden oyunculara karşın oyununuzdan hiçbir şey kaybetmediniz.