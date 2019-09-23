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Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz gün yakın dostunuz Akil Bilgili ile uzun uzun sohbet ederekgeçmişten günümüze UBP’yi konuştuk. Bu arada sizi çok sevdiği belli…

Sn .Zorlu Töre, parti içinde son zamanlarda cepheleşme olduğu yönünde gözlemler ve söylemler olduğunu duyuyoruz. Acaba bu cepheleşmede hangi tarafta olacaksınız?

Sn. Tolga Atakan, Türkiye’den aktarılan kaynak için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak siz ne kadar miktar kullanabileceksiniz? Zira birçok yol yeniden asfaltlanma bekliyor…

Sn. Ali Pilli, ilaç ve eczacılık depolarında tarihi geçmiş ilaçların toplam piyasa değeri 200 milyon gibi büyük bir rakam olması oldukça düşündürücü. Bu konuda ihmali olanlar bir an önce sorgulanmalı…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak üstlendiğiniz birçok işi zamanında tamamlamanız ve bölgeyi güzelleştirme adına yaptığınız çiçeklendirme çalışması takdir topluyor… Bu arada doğum gününüzde takımınız Cihangir’in farklı galibiyet hediyesi sizi mutlu etmiş olsa gerek…

Sn. Yücel Hatay, büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa sürede yeniden ayağa kalkarak spor camiasına hizmetlerinize kaldığınız yerden devam edersiniz…

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