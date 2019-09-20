Sn. Mustafa Akıncı, Radyo Vatan’ın 20 yıl önce kuruluşunda Başbakan Yardımcısı olarak bulunurken, bugün Cumhurbaşkanı olarak 20. Kuruluş pastasını kesmeniz çok büyük bir tesadüf değil mi? Radyo Vatan’a daha nice 20 yıllar diliyoruz.

Sn. Ersin Tatar, Türkiye’de yaptığınız temasların başlangıcında karşılamaya hükümet erkanından birinin gelmemesi oldukça düşündürücü. Biraz ağırlık koymanızda fayda var.

Sn. Tolga Atakan, dün ülke genelinde bir anda giden internet birçok kişiyi adeta çıldırttı. Ancak sonradan yapılan açıklamada bunun sebebinin Türk Telekom’un fiber optik kablolarından ikisinin kopması olduğu açıklandı. Ancak bu kopmayı önlemek mümkün değil mi?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak cittaslow belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye çalışıyormuşsunuz. Ekim ayında ata tohumlarını doğayla buluşturmak için Havacılık Federasyonu’nu kullanarak dağ tepe her yere ata tohumları bırakılması çok güzel olacak.

Sn. Akay Cemal, büyük geçmiş olsun. Radyo Vatan’ın kuruluş resepsiyonunda yaşadığınız tansiyon problemi nedeniyle önceki geceyi hastanede geçirmişsiniz. Umarız önemli bir durum yok. Biraz kendinize dikkat etmekte fayda var.

Sn. Aytuğ Türkkan, öğretmenler için hazırlık ödeneği konusunda size hak verebiliriz. Ancak yeni öğretmen alınmaması önerinize kesinlikle katılmıyoruz. Zira artan nüfusla öğretmen ihtiyacı daha da artmakta.