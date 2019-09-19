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Sn. Mustafa Akıncı, çalınan bayrak konusunda yürüttüğünüz sakin ve pozitif anlayış oldukça takdir topladı. Toplumu galeyana getirmek yerine sükunet içinde bayrak ve portenin geri alınmasını sağlamanız nedeniyle sizi ve ekibinizi kutluyoruz.

Sn. Ayşegül Baybars, Merkezi Cezaevi’nde yine grev kararı alındı. Göreve geldiğiniz günden beridir bu kaçıncı grev biz bile sayısını unuttuk. Ama çalışma koşulları burada iyilileştirilmesi şart.

Sn. Ersan Saner, UBP olarak özellikle yeni atamalar konusunda oldukça sıkıntılı günler geçirmişsiniz. İnşallah bu sıkıntılı günler sizi fazla yıpratmamıştır.

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, İhtiyat Sandığı’nda toplanan parayla okul yapılmasını önerdiniz. Ama biliyorsunuz ki bu sandıkta toplanan para çalışanın gelecek teminatı olarak durmakta.

Sn. Yıltan Taşcı, herkes tatilini bitirirken siz tatile şimdi çıkarak, denizin tadını çıkarıyormuşsunuz. Gerçekten de ülkemizde denizin en güzel olduğu aylar Eylül ve Ekim aylarıdır.

Sn. Cemil Gürsel, maşallah önceki gün yakaladığınız 38 kg’lık Patlak(Epinephelus Caninus) Balığı görenleri şaşkına çevirmiş. Bundan önce birkaç kez daha oltanıza takılan ancak çekemediğiniz bu balık türünü çekmeniz sizi de oldukça mutlu etmiş olsa gerek.

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