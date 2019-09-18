Sn. Ersin Tatar, parti içinde birçok kişinin beklentileri boşa çıktığı için yeni bir küskünler ordusu oluşmuş diye duyduk. İlerleyen günlerde partinizden size karşı bir operasyon olması ihtimalini göz önünde bulundurun diyoruz.

Sn. Faiz Sucuoğlu, YDÜ’de yapılan sergi açılışlarının büyük çoğunluğunu sizin yaptığınız dikkatlerden kaçmıyor. Vatandaşlar bunun sebebini soruyorlar bizden iletmesi.

Sn. Ayşegül Baybars, ülke geneline konulacak olan mobeselerle ilgili son durum nedir? Özellikle büyük şehirler dışında başka önemli noktalara da bu mobeselerden konulacak mı?

Sn. Zeki Çeler, İhtiyat Sandığı’nın bir bankadan aldığı borcuna karşılık uygulanan faizin sizin bakanlığınız döneminde iki kat artırılmak istenmesine karşı çıkmanıza rağmen şimdi uygulamaya konması nedeniyle devlet 1 milyon TL’nin üzerinde zarara uğrayacak herhalde.

Sn. Naim Pınar, İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinizde gösterdiğiniz özveri ve büyük başarıyla, herkesin takdirini kazanıyorsunuz. Özellikle vatandaşların sorunlarına karşı gösterdiğiniz duyarlılık, büyük memnuniyet yaratıyor.

Sn. Turgay Deniz, sizin de söylediğiniz gibi ülkede başıboşluğun en büyük sebebi siyasi sistem olsa gerek. Zira hükümete gelen kim olursa olsun ülkenin geleceğini değil kendilerinin siyasi geleceğini düşünüyorlar.

Sn. Hayri Orçan, Tatlısu Belediyesi sınırlarındaki kaplumbağa yumurtlama alanındaki kumluk alandan belediyenize ait kamyonların kum alması çevrecilerin tepkisine neden olmuş. Geç de olsa sizin müdahaleniz sonrası bu yanlış umarız düzeltilmiştir.