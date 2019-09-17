Sn. Kudret Özersay, 20-21 Eylül günlerinde Ankara’da yapılacak Kıbrıs paneli önemli bir panel. İnşallah buradan çıkacak sonuçlar dikkate alınır.

Sn. Tolga Atakan, yıllar sonra Vadili –İnönü yolunun düzeltilmesi için çalışma başlatılacak olması bölge halkını oldukça mutlu etmiş. Bu arada yeni yürürlüğe girecek trafik cezaları oldukça can yakacağa benziyor.

Sn. Ünal Üstel, turizm sezonun yavaş yavaş sonuna ilerlediğimiz bugünlerde gelecek yıl için planlamalar nasıl gidiyor? Bizce ülkeye turist getirmek için özellikle üçüncü ülkelerden gelecek olanların bilet fiyatlarını düşürmekte fayda var.

Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta Cuma akşamı katıldınız Geçitkale Festivali açılışında neredeyse tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet ettiniz. Hayırdır yoksa Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız mı yokluyorsunuz?

Sn. Fuat Nalcıoğlu, minalayalarla ilgili tespitlerinizde geçtiğimiz yıl çok az yanıldınız. Bu yılki tespitleriniz ne yönde acaba? Geçtiğimiz yıl ki bol yağmurlu mu yoksa daha az yağmurlu bir yıl mı olacak?

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak düzenlediğiniz kültür sanat festivaliniz gerçekten de kültürümüz adına çok güzel bir etkinlik oldu. Gerek halk dansları gerekse yerli sanatçılarla dolu dolu geçen bir festivale imza attınız.