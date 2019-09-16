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Sn. Mustafa Akıncı, ülkemizde yapılan çeşitli festivallere katılarak burada halkla bir araya geliyorsunuz. Gözlemlediğimiz kadarıyla yeniden aday olursanız kazanma şansınız yine yüksek. Kolay gelsin.

Sn. Ersin Tatar, hükümet olarak ülke genelinde bulunan askeri birliklerdeki mühimmat depoları konusunda geniş bir bilgi alarak yerleşim yerleri dışında kalmaları için bir çalışma başlatacak mısınız?

Sn. Dursun Oğuz, son günlerde görülen sağanak yağışlar bu yıl kış ayları için umut verdi. Ancak yağmur sularının biriktirilmesi için gölet ve baraj debilerinin temizlenmesi çalışmaları yapılmıştır umarız.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilköğretimde bugün başlayan yeni eğitim yılı yine birçok eksikle başlıyor. Bunun başında öğretmen eksikliği bulunuyor. Acaba öğretmen alım sınavı yeterli olacak mı?

Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak yaptığınız tahminlerde artık yanılma payınızın oldukça düşük olduğunu gözlemliyoruz. Acaba uzun süreli tahmin yapacak olursanız önümüzdeki kış ayları için nasıl bir tahminde bulunursunuz?

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün Süper Kupa mağlubiyeti sonrası lige de mağlubiyetle başlaması moralleri bozmuş. Ama sezon uzun bunun için erken toparlanmak önemli.

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